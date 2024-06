IKEA hledá zaměstnance pro svůj virtuální obchod v Robloxu

5. 6. 2024 12:12 | Novinky | autor: Pavel Makal

Pokud bydlíte v Londýně a bylo vám už aspoň 18 let, otevírá se před vámi zajímavá kariérní příležitost. Nábytkový řetězec IKEA totiž hledá zaměstnance, ale ne do svých běžných prodejen. Adepti totiž budou pro švédskou firmu pracovat pouze virtuálně, a sice v Robloxu.

Firma slibuje, že si hráči/zaměstnanci osahají skutečný proces práce v IKEA, budou povyšováni do jiných a lákavějších oddělení a dokonce si zkusí i prodej populárních masových kuliček.

Za všechny tyto aktivity navíc dostanou zhruba 13 liber na hodinu, čili zhruba 376 korun. „Jsme nadšení, že jsme se stali první značkou, která zahájila placenou práci v Robloxu, abychom ukázali, jak to u nás funguje,“ uvedl v tiskové zprávě Darren Taylor, kulturní manažer společnosti IKEA UK and Ireland. „Ve společnosti IKEA neexistuje žádná pevně daná cesta ke kariérnímu postupu. Naši spolupracovníci mohou měnit role, přecházet z jednoho oddělení do druhého a rozvíjet se libovolným směrem, ať už ve hře, nebo v reálném světě.

Už balíte kufry směr Londýn?