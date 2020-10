Ičiban si v Yakuza: Like a Dragon plní dětský sen: stát se videoherním hrdinou

9. 10. 2020 8:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Do dalšího svérázně ulítlého japonského dobrodružství zbývá pouhý měsíc. Yakuza: Like a Dragon pokračuje v sáze ne z hlediska příběhu, který poprvé sleduje novou postavu, totiž vězně Ičibana a jeho cestu za pomstou, ale z hlediska miniher, které celou sérii odlišují od zbytku světové produkce.

Nový trailer prozrazuje, že pro Ičibana je život pouhou hrou. Už odmala se chtěl stát hrdinou, kterého vídal ve své oblíbené videohře, a tak je jeho život naplněný mnohými zábavními aktivitami. Mezi těmi najdete například hru na kytaru, šipky, různé vědomostní soutěže a testy, baseball, golf, arkádové automaty, koncerty, návštěvy kina, ale i sběr odpadu a byznysová setkání s investory.

Co by to bylo za Yakuzu bez ikonického karaoke, které poprvé v sérii nabídne nejpopulárnější songy minulých dílů v jejich poangličtěných verzích. A k nim se přidá šest zbrusu nových. Bude to zkrátka jízda.

Yakuza: Like a Dragon vychází ve velmi rušném období. Už 10. listopadu ji najdete na PC, PlayStationu 4, Xboxu One a jako launchový titul i na Xboxu Series X/S. Jediný, kdo se opozdí, je PlayStation 5, který se nové Yakuzy dočká až 2. března příštího roku. A Switch má smůlu úplně.