Yakuza: Like a Dragon vyjde o pár dní dřív a dostane film

Yakuza: Like a Dragon sice vyšla už 16. ledna, ale pouze v Japonsku a jen na platformě PlayStation 4. Na její vydání na západních trzích jsme měli čekat do 13. listopadu, ale jakmile došlo k oznámení launche Xboxu Series X/S, byznysová jednání se dala do pohybu. Výsledkem je posunutí data vydání na 10. listopad, které platí pro téměř všechny platformy.

V den uvedení nového Xboxu na trh si novou Yakuzu zahrajete na Xboxu Series X, Xboxu Series S, Xboxu One, PC (HW nároky pod článkem) a PlayStationu 4. Jediný, kdo musel z kola ven, byl PlayStation 5, který se hry dočká až 2. března příštího roku. Je to trochu podivné vzhledem k historii série, jejíž díly byly povětšinou exkluzivní právě pro konzoli od Sony.

Majitelé obou PlayStationů mohou počítat se zdejší obdobou služby Smart Delivery, tedy Yakuza: Like a Dragon zakoupená pro PS4 vám zajistí tu samou hru na PS5 bez nutnosti dalších plateb. Platí to jak pro digitální, tak diskovou verzi hry. S čím ale nemůžete počítat, je přenos uložených pozic mezi konzolemi.

Novinky doprovází ještě oznámení o chystané filmové adaptaci série Yakuza. Tu Sega natočí ve spolupráci se západními studii 1212 a Wild Sheep. Zatím má pouze producenty a teprve hledá scenáristy. Nebudou to ale mít jednoduché, protože pokud se scénář nezalíbí tvůrci série Tošihirovi Nagošimu, k natočení prostě nedá zelenou.

Tak snad se v Hollywoodu zrodí důstojná adaptace, na kterou bude mít smysl zajít do kina (když nás do něj pustí). Dokážete si to ale vzhledem k předloze představit? Yakuza umí být zejména v soubojích a vedlejších aktivitách pořádně ulítlá a zpracovat něco takového na stříbrném plátně tak, aby to dávalo smysl i západnímu fanouškovi, asi nebude nic jednoduchého...

To clarify, physical owners of Yakuza: Like a Dragon on PS4 can also use the original disc to upgrade to the PS5 version when it releases on March 2, 2021.



Save data will not be transferable between the PS4 and PS5 versions of the game.