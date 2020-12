Hvězdná pěchota letos nenastoupí. Starship Troopers: Terran Command odloženo

17. 12. 2020 10:07 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Kdy naposledy jste viděli, četli nebo hráli něco ze světa Hvězdné pěchoty? Veškerý takový materiál je desítky let starý, přičemž hry patří k tomu nejmladšímu. Je to škoda, protože sci-fi univerzum plné nechutných přerostlých brouků má co nabídnout i dnešnímu publiku. Naštěstí si to uvědomili vývojáři ve studiu The Aristocrats a rozhodli se pro nápravu a vyplnění zející díry na trhu.

Jejich realtimová strategie Starship Troopers: Terran Command byla oznámená před dvěma roky a vyjít měla během letošního komplikovaného roku. Práce z domu se ale krutě podepsala na chodu studia, které nemohlo jinak než přistoupit k odkladu očekávané RTS. Do bitvy proti broukům coby velitel hvězdné pěchoty vyrazíte až ve druhém kvartálu příštího roku pouze na počítačích.

Ještě předtím se ale naskytne příležitost narukovat do jednoho z několika uzavřených beta testů, a vyzkoušet si tak hru připomínající svou strukturou tituly jako They Are Billions či Conan Unconquered. I tady totiž čelíte obrovské přesile, nekonečným zástupům kosmického hmyzu, nad kterým vyzrajete kombinací pokročilých vojenských technologií a správně vedené strategie.

zdroj: Archiv

V rámci bitev přijde ke slovu výšková výhoda, protože v této hře platí, že co vidíte, po tom můžete střílet. To samé platí pro brouky. Pokud oni zpoza krytu vidí vás, ale vy o nich nemáte ani ponětí, mohou vás nemile překvapit svými ostrými končetinami, které vám zničehonic projedou hrudí.

Starship Troopers: Terran Command sice bude mít příběhem řízené kampaně s unikátními misemi a volbami s vlivem na další vývoj příběhu, ale celé se to bude míchat s procedurálně generovanými misemi, aby byla zajištěna větší znovuhratelnost kampaně.

Zní to zajímavě a doufejme, že tvůrci vědí, co dělají. Naděje, že by mohlo jít o zábavné zpracování filmové Hvězdné pěchoty, pramení z předchozí práce studia The Aristocrats, která zahrnuje výbornou tahovou druhoválečnou sérii Order of Battle. Snad si podobně dobře poradí i s realtimovou sci-fi strategií.