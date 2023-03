Humble nabízí balík her se ženskými hrdinkami

9. 3. 2023 11:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Humble Bundle přichází s dalším tematickým balíčkem zajímavých herních slev, který zároveň vybírá peníze na dobrou věc. Tentokrát se inspiruje ve včerejším Mezinárodním dni žen, a tak si můžete vybrat z několika skvěle hodnocených titulů s ženskými hrdinkami. Výtěžek z akce půjde na charity, které podporují vzdělávání žen a jejich začlenění do herního průmyslu.

Neohrožené průzkumnice, odvážné ředitelky, nebojácná právnička a další. V kůži Jesse Faden se vydáte do brutalistického velitelství agentury FBC v Control: Ultimate Edition. Kate Walker se vypraví odhalit záhadné tajemství druhoválečné pianistky v Syberia: The World Before. A bezejmenná hrdinka se v Praey for the Gods postaví nejen gargantuánským monstrům, ale i samotným bohům.

zdroj: No Matter Studio

V balíku s celkovou hodnotou přes 5 tisíc korun najdete i skvělou akční adventuru Hellblade: Senua's Sacrifice, izometrickou adventuru s RPG prvky Batora: Lost Haven, dobrodružství v otevřeném světě Sable, roguelike Dreamscaper nebo třeba výbornou logickou hru Call of the Sea.

Za kolekci zaplatíte kolem 330 korun (můžete ale i více) a část výtěžku poputuje neziskovým organizacím Girls Make Games Scholarship Fund a Girls Who Code, které podporují vzdělávání a zapojení žen do herního vývoje. V době psaní tohoto článku bylo vybráno v přepočtu zhruba půl milionu korun.