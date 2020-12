Humble Bundle rozdává izometrické stealthové RPG Seven: The Days Long Gone

8. 12. 2020 12:18 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V týdnu, kdy vychází nejočekávanější hra roku, možná i poslední dekády, se najednou různé kanály začínají přetahovat o pozornost tím, že nás obdaří hrami zdarma bez větších háčků. Epic Games Store si na tento čtvrtek přichystal lahůdku v podobě kvalitních RPG Pillars of Eternity a Tyranny a pozadu nechce zůstat ani Humble Bundle, který se rovněž rozhodl potěšit milovníky poctivých příběhů a RPG prvků. A přidal k nim stealth.

Seven: The Days Long Gone je izometrické RPG odehrávající se v nádherném a detailně zpracovaném otevřeném světě, ve kterém přijde ke slovu jak akce, tak kradmý postup. Vypráví příběh zlodějíčka Teriela, který je na nebezpečné misi v prostředí vězeňského ostrova.

Honza Slavík dal před třemi lety hře v recenzi sice pouhou šestku kvůli povrchním soubojům, problémovému stealthu a nesčetnému množství bugů a nedodělků, ale zároveň vyzdvihoval příběhové kvality a samotný otevřený svět. Snad se můžeme domnívat, že tvůrci za ta léta různé bugy vychytali. Zahraniční recenzenti ostatně nebyli povětšinou tak přísní.

Nicméně proč hledět darovanému koni na zuby? Po následující jeden den a několik hodin máte čas ukořistit hru Seven: The Days Long Gone, respektive verzi Seven: Enhanced Edition, která obsahuje navíc rozšíření Drowned Past se sedmi hodinami dodatečného obsahu.

Má to jen několik malých háčků, které pro spoustu z vás jistě nebudou představovat problém. Předně musíte mít účet v Humble Bundle a přihlásit se k newsletteru. Pak už stačí jen včas kliknout na velké zelené tlačítko. Druhým háčkem je fakt, že hru dostanete pouze na GOG, který si musíte provázat s Humble Bundlem (nedostanete klíč, hra se vám po provázání účtů rovnou připíše do knihovny GOGu).

A to je celé. Můžete se se směle pustit do hraní, než dorazí Cyberpunk a RPGčka od Epicu.