Hry z GOGu si brzy budete moct zahrát i na mobilu

19. 3. 2024 12:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Digitální obchod GOG, který spadá pod polskou společnost CD Projekt, včera oznámil spolupráci s Amazonem a jeho streamovací službou Luna. Hlavní předností uzavřeného partnerství bude sdílená knihovna, kdy si předplatitelé služby Amazon Luna budou moct prostřednictvím cloudu zahrát hry ze své knihovny GOGu bez DRM ochrany a se sdíleným postupem či achievementy, a to včetně Cyberpunku 2077 nebo Zaklínače 3.

Není nicméně zatím úplně jasné, kolika her z nabídky GOGu se to vedle dvojice explicitně zmíněných titulů bude týkat – oficiální oznámení zmiňuje, že půjde o hry, které jsou zároveň dostupné i na Luně.

Zároveň to znamená, že si vybrané tituly z nabídky GOGu budete moct zahrát na mobilu, tabletu či chytré televizi kdekoliv, kde vám to rychlost připojení dovolí. Amazon dokonce vydal vlastní gamepad, do kterého si můžete uchytit telefon, služba ale podporuje i periferie z počítačů a konzolí třetích stran.

Sdílená knihovna bude samozřejmě fungovat i obráceně, tituly dostupné v rámci Luny si po spárování účtů budete moct zařadit do své GOG knihovničky.

Pro nás v tuzemsku je tu jen jeden větší háček – služba Amazon Luna zatím v Česku není oficiálně dostupná. Z USA, Kanady, Velké Británie a Německa se loni v listopadu rozšířila do Francie, Itálie a Španělska, zbytek států včetně České republiky ale na seznamu podporovaných zatím chybí. Ve zmíněných zemích je Amazon Luna součástí VOD předplatného Amazon Prime.