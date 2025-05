Hříšníkům se stále nedopřává odpočinku. No Rest for the Wicked přináší pořádnou porci obsahu

5. 5. 2025 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Pavel Makal v dojmech z izometrického akčního RPG No Rest for the Wicked od tvůrců a tvůrkyň Oriho napsal, že má potenciál, jenom je potřeba pořádně zapracovat na prvotních problémech. Tým si to zdá se vzal k srdci a poslední rok na hře pracoval po technické i obsahové stránce skrze menší i větší aktualizace. Aktuální update The Breach však svým rozsahem trumfne všechny dosavadní.

Titul expandoval snad ve všech směrech a tým nenechal kámen na kameni. Přepracoval stávající systémy, přidal několik nových a hráčům nabídl další prostředky k zábavě. Kompletní seznam změn čítá přes 11 tisíc položek a náplň se svým způsobem v podstatě zdvojnásobila.

Hlavní novinkou je přidání dvou rozsáhlých oblastí Lowland Meadows a Marin Woods. Zde se potkáte s novými nepřáteli, bossy i frakcemi, kam patří Balak Taw a Harvesters s celkově 12 zástupci. Jakmile budete mít dost bojů, můžete vyrazit do bezpečné vesničky Marin, případně si užijete 17 nových příběhových sekvencí napojených na 3 dodatečné questy.

Radost by mohl udělat i hardcore režim, kde máte jediný život. V něm jistě přijdou k duchu další archetypy zbraní v podobě rukavic a hůlek, k nimž se přidávají nové runy a zbroje. Jakmile dohrajete příběh, přijde do hry i systém zvaný Pestilence, který zamoří oblasti a objeví se v nich silnější zmutovaní nepřátelé. Při průzkumu vám navíc budou hrát nové skladby, o něž se postaral Gareth Coker, který vytvořil i hudbu pro sérii Ori.

Kromě novinek se značně přepracovaly stávající systémy a výbava, včetně systému ukládání předmětů nebo nových možností rychlého cestování skrze Whisper Stones. V bojích zase potěší odstranění cooldownů na jídlo, zatímco výkon snad zlepší implementace DLSS 4.0, jež oproti předchozí verzi nabídne plynulejší obraz i lepší vizuální zážitek.

Ačkoliv studio udělalo velký kus práce, vypadá to, že změny s sebou nesou i stinnou stránku. Při pohledu na nedávné uživatelské recenze si lze všimnout zvýšené vlny palců dolů. Ty se obecně točí kolem toho, že s aktualizací se značně zvedla obtížnost a některé změny dle fanoušků nedávají moc smysl. Od té doby ale vyšly už dva hotfixy, jež ukazují, že týmu není zpětná vazba lhostejná.

No Rest for the Wicked naleznete na Steamu v předběžném přístupu, kde do 14. května probíhá 30% sleva. Další kroky studia povedou směrem ke kooperačnímu režimu až pro čtyři hráče, případně k systému bydlení a farmaření.