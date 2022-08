Hra Off The Grid režiséra Neilla Blomkampa je nejen battle royale, ale i NFT

25. 8. 2022 11:15 | Novinky | autor: Patrik Hajda

To, že režisér filmu District 9 (a dalších snímků) chystá počítačovou hru Off The Grid, víme už od letošního května. Rovněž víme, že půjde o další z řady battle royalů, přičemž studio Gunzilla Games se chvástá, že žánr inovuje ze spousty směrů, například stran příběhu, který zde má sehrát velkou roli.

Co jsme ale nevěděli a možná jsme to ani vědět nechtěli, je přítomnost blockchainové technologie a na ni navázaných NFT. Tato informace jaksi profrčela pod radarem, jelikož pochází ze dva týdny staré tiskové zprávy (za upozornění děkujeme Eurogameru).

Ve zprávě tvůrci poukazují na skutečnost, že běžně si ve hrách kupujeme za reálné peníze nejrůznější předměty, které ale ve skutečnosti nevlastníme. Off The Grid má v této oblasti doslova nastavit nové standardy v herním průmyslu, když nechá hráče obchodovat mezi sebou formou NFT.

Ve zprávě je rovněž zdůrazňováno, že samo studio nebude hráčům NFT prodávat ani uzamykat obsah za nutnost platby. Blockchain tu má figurovat čistě jako možnost skutečně vlastnit herní předměty a obchodovat s nimi dle svého.

Tím jsem ale zakecal nový trailer ze včerejší Future Games Show, který je celý CGI, a vypadá proto parádně, nicméně o hře jako takové nám toho mnoho neprozrazuje, a stále tak nevíme, jak se Off The Grid bude ve výsledku vlastně hrát. Zároveň jde jen o první část jakéhosi většího traileru, takže očekávejte další filmečky.

Se hrou se počítá příští rok na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S.