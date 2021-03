Howard: Při launchi Falloutu 76 jsme zkazili úplně všechno

12. 3. 2021 11:32 | Novinky | autor: Pavel Makal

Bethesda a její přidružená studia jsou už oficiálně majetkem Microsoftu a do služby Xbox Game Pass právě dnes dorazila pořádná nadílka her, od Dishonored přes Rage až k Wolfensteinům. Během včerejšího diskuzního panelu, jehož se účastnily důležité osobnosti obou společností, ale došlo i na nějaké to sypání popela na hlavu.

Inkriminovaným sypačem byl Todd Howard, šéf vývoje, ředitel a producent v Bethesda Game Studios. Předmětem jeho kajícných slov byl samozřejmě Fallout 76, hra z roku 2018, která rozhodně neměla hladký launch.

Multiplayerový survival z milovaného univerza hned při oznámení naštval pravověrné fanoušky a technický stav i náplň hry po vydání snesou jen ta nejhorší přídavná jména. Připomeňme žalostnou umělou inteligenci, totální absenci NPC postav nebo všudypřítomně pomrkávající mikrotransakce. O hromadách bugů nemluvě. Sám Howard doslova říká, že je toho skutečně velmi málo, co studio při vydání nezkazilo.

Dodal ovšem, že akvizice Microsoftem by podobným situacím v budoucnu měla zabránit. Hry budou moci podléhat pečlivějšímu testování a díky Game Passu bude pořádání otevřených beta testů jednodušší. Howard dokonce uvedl, že kdyby hra v Game Passu startovala, byla by její situace úplně jiná a první měsíce života by byly snazší.

Fallout 76 do Game Passu přišel loni v červenci a Howard si pochvaluje spolupráci s týmem Xboxu, který byl Bethesdě schopen pomoci s nejpalčivějšími problémy. V současné době jde údajně o jeden z nejhranějších titulů na Xboxu.

Momentálně bohužel nevíme, jaké jsou budoucí plány s postapokalyptickým světem Falloutu. Čtvrtý díl letos oslaví už šesté narozeniny, v Bethesdě ale momentálně pracují na projektech Starfield a The Elder Scrolls VI. Zda a kdy se budeme moci vrátit do radiací zamořené retrofuturistické dystopie, to v tuto chvílí ví asi jen Todd Howard.