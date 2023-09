Hotel Barcelona je divočina plná sériových vrahů od Sudy51 a Sweryho65

26. 9. 2023 10:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Během víkendové Tokyo Game Show se objevilo hned několik nových a zajímavých her mířených především na asijské publikum. Jedna se ovšem do hledáčku fanoušků zařadila v podstatě okamžitě. Jmenuje se Hotel Barcelona a je společným potomkem šílených tvůrců Sudy51 a Sweryho65.

Suda51, vlastním jménem Góiči Suda, je autorem ztřeštěných kultovek, jako je No More Heroes, Killer7 nebo Lollipop Chainsaw. Hidetaka „Swery“ Suehiro se mezitím pyšní třeba hororovou divnosérií Deadly Premonition. Logicky tak jejich novinka nemůže být vyloženě „normální“.

zdroj: Foto: Xbox

Autoři ji popisují jako 2,5D akční hru parodující různé filmové slashery. Inspiraci brali z mnoha snímků hororové historie, takže se hráči v průběhu snažení postaví mimozemšťanům, žralokům vylepšeným umělou inteligencí i další havěti.

A co onen titulní hotel? To je právě místo, ve kterém se všichni tito sérioví vrazi rozhodli zdržovat a odpočívat. Jelikož jich je ale opravdu mnoho, budete při zdolávání hotelu pravděpodobně často umírat. Což ale nevadí, protože se zaseknete v časové smyčce, díky které se budete moci poučit ze svých chyb. Dokonce je půjde přímo využívat, jelikož si až tři duchy svých předchozích průchodů lze uložit a oni vám pak příště pomohou porážet nepřátele.

Námět působí stylově, stejně jako záběry z uveřejněné ukázky. Tvůrci současně upřesnili, že na konceptu původně pracovali spolu, ale Swery se studiem White Owls udělal větší kus práce, a hlavně pomohl zhmotnění celého projektu. Rovněž uvádí, že jednou z inspirací je Osvícení od Stanleyho Kubricka.

Jak už u této dvojice bývá zvykem, samozřejmě nesmí chybět ani unikátní vizuál, který v sobě míchá styl osmdesátkových hollywoodských hororů s přídavkem barev a atmosféry japonských animáků.

Hotel Barcelona by měl na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S vyjít v průběhu příštího roku.