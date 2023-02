Hororový survival Sons of the Forest dnes vstoupí do předběžného přístupu

23. 2. 2023 15:48 | Novinky | autor: Jan Slavík

Procházka v lese (pokud tedy zrovna nenakráčíte do divokého prasete) je zpravidla relaxační, meditativní zážitek, při kterém může člověk nechat všechnu tu okolní smaragdovou zeleň a vůni mechu i jehličí srovnat jeho vnitřní klid.

Nesmí se ovšem jednat o les v podání hororového survivalu The Forest z roku 2018. Po mírném a vlastně i pohledném začátku se stačilo dočkat první noci, první návštěvy děsivých, nechutných kanibalů, kteří měli vlastní řeč, vlastní rodový systém a byli velmi znepokojivým způsobem schopní hráči vpadnout do zad, aby se jeden ujistil, že tady to na zenové vycházky vážně nebude. A tomu, kdo odrazil první nápor lidojedů, se hra následně odměnila ještě daleko nebezpečnějšími a hnusnějšími mutanty.

Přiznám se, že osobně jsem The Forest nevydržel hrát moc dlouho. Jednak proto, že jsem strašpytel, a jednak kvůli tomu, že se hra zaměřovala spíš na noční hororový průzkum, zatímco já v survivalech preferuji bohatší stavění, zvelebování a zdobení základny.

Řada jiných si ale hru nemohla vynachválit. A především právě ti se mohou těšit na pokračování. Sons of the Forest od studia Endnight slibuje povědomý, ale přeci nový zážitek. Minimálně co se týče příběhového zasazení – tentokrát se vydáte na odlehlý ostrov, abyste pátrali po zmizelém miliardáři.

Stejně jako v předchůdci nečekejte žádná příhodně postávající NPC či zadavatele úkolů, kteří by vás nasměrovali či zabodnuli šipku do mapy, aby bylo jasné, kam jít a kudy pokračovat. Ne, vše je ve vaší režii, rozhodovat se budete muset sami a rozkrývat dějové pozadí jakbysmet.

Tísni neuniknete a opravdové bezpečí nebude nikde, ale o to alespoň zdánlivé se budete moci pokusit stavbou základny. Budování se, alespoň dle upoutávek, jeví přeci jen o něco bohatší než dřív. Což je dobrá zpráva pro všechny, kdo k survivalům přistupují jako já.

Zkusit, co je na tom pravdy, budeme moci již velmi brzy – Sons of the Forest zve do arboretálních pekel a otevírá brány předběžného přístupu již zhruba za čtyři hodiny, přičemž by hra měla v early accessu strávit šest až osm měsíců. A zatím není jasné, o kolik si autoři řeknou, titul u sebe totiž momentálně stále nemá cenovku. Uvidíme večer. Tvůrci již nicméně potvrdili, že se částka s vydáním plné verze nebude zvyšovat.