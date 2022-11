Hororový mod pro Fallout 4 je opět k dispozici

3. 11. 2022 14:33 | Novinky | autor: Pavel Makal

Falloutu 4 vyčítám (mimo jiné) přehnanou barevnost, která z postapokalyptické pustiny dělá až příliš veselé místo. Možná i proto mě kdysi docela potěšilo DLC Far Harbor, které svou stísněnou atmosférou podstatně lépe konvenovalo mým představám. Pokud byste si chtěli PC verzi Falloutu upravit do o něco hororovější podoby, máte (opět) šanci.

Modifikace Pilgrim: Dread the Commonwealth umožňuje totiž právě to – zahalí svět do mlhy a desaturovaných barev. Navíc také upraví nasvícení, takže vašemu průchodu dodá depresivní atmosféru filmů, jako je třeba Cesta. Ačkoli v zásadě nemění obsah hry, bude vám nově daleko spíš běhat mráz po zádech z toho, co ve zničeném okolí Bostonu najdete.

Pilgrim vyšel původně už v roce 2017, po čase byl ale stažen z oběhu, patrně kvůli neshodám v tvůrčím týmu. Situace se zopakovala ještě jednou v roce 2019, nyní ovšem vychází snad už definitivně. Stáhnout si jej můžete na webu Nexus Mods a autoři říkají, že aktuální verze je tou finální, která mimo jiné přichází s podporou všech rozšíření, která Fallout 4 dostal.

Zároveň s ním byste si dle doporučení tvůrců měli stáhnout několik dalších doplňujících modů, jako je Pip-Boy Flashlight nebo Enhanced Lights and Effects.