Hororový Doom 3 brzy dorazí na PSVR

4. 3. 2021 12:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Doom 3 se celému zbytku série výrazně vymyká. Místo frenetické akce sází na hororovou atmosféru, ve své době nevídanou hrou světla a stínu dokázal pořádně vyburcovat adrenalin, ale přestože je na něj celá řada fanoušků (včetně mě) ochotna přísahat, nikdy si nevydobyl takovou míru popularity jako předešlé a následující iterace vraždění démonů.

Nelze ale říct, že by se autoři nesnažili. Doom 3 už stihl vyjít na celé řadě platforem, kromě původního vydání na PC a první Xbox jsme se dočkali takzvané BFG edice z roku 2012, která hru přinesla na PlayStation 3 a Xbox 360, a předloni došlo k opětovnému vydání, tentokrát na PS4, Xbox One a Switch.

Aby toho nebylo málo, přichází nyní i verze pro PlayStation VR. Z mého pohledu je právě třetí díl pro virtuální realitu mnohem lepší volbou než ten z roku 2016, který už se VR verze dočkal, právě díky pomalejšímu tempu a hororové atmosféře.

Verze pro VR dostane do vínku pohybové ovládání, možnost rychlé otočky o 180 stupňů a možnost sledovat hodnoty zdraví a munice skrz displej na zápěstí. Co se obsahu týče, můžete se těšit na kompletní edici, kromě základní hry tedy lze ve VR projít i datadisky Resurrection of Evil a The Lost Mission. Dohromady na vás čeká kolem 15 hodin obsahu.

Doom 3 VR vyjde 29. března, prozatím pouze na PlayStation VR.