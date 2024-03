Hororový datadisk Anomaly rozšíří RimWorld už příští měsíc

15. 3. 2024 8:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Příští měsíc vyjde datadisk s hororovým nádechem pro RimWorld, velice povedenou sci-fi simulaci kolonie od Ludeon Studios. Po Biotech, Royalty a Ideology tak bude Anomaly čtvrtý datadisk. Původní hru rozšíří o mrazivý příběh, v němž kolonisté probudí zlou superinteligenci, což chtě nechtě povede k řadě děsivých a nebezpečných jevů.

Anomaly čerpá inspiraci z hororových ikon jako jsou Cabin in the Woods, The Thing, mýtus Cthulhu a Hellraiser, a klade si za cíl umožnit hráčům vytvářet vlastní příběhy. Rozšíření láká na řadu nových protivníků a jevů, jako jsou psychicky neviditelní lovci zjistitelní pouze senzory přiblížení, masivní bestie, které se potulují krajinou, mutující obelisky a v neposlední řadě i neúprosné mrtvoly.

Abyste se s tím vším vypořádali, dostanete se k arzenálu nových zbraní a obranných prostředků, včetně plamenometů, nových pušek, pulzátorů mutujících maso a zbraní vyvolávajících šílenství. Kromě toho nové zadržovací zařízení umožní odchyt a studium monster, což povede k vývoji experimentálních sér, psychických rituálů a konstrukcí poháněných prázdnotou. Anomálie také přináší nový skličující scénář závěrečné hry, který hráče nutí čelit propastné prázdnotě. Celé to vypadá hodně děsivě už na papíře, tak uvidíme, jak efektivně se tvůrcům podaří přetvořit plánové děsy do specifického herního prostředí RimWorldu.

Rozšíření Anomaly doprovází také bezplatná aktualizace 1.5, která se v současné době testuje. Update obohacuje hru mimo jiné o knihy, knihovny, zdobený nábytek, vylepšené možnosti osvětlení a další věci. Aktualizace také slibuje vylepšení uživatelského rozhraní a vizuální úpravy, bionické čelisti, rozpad orgánů a další libůstky. Kompletní seznam všech změn obsažených v patchi 1.5 najdete v přehledném changelogu.