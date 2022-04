Horor The Quarry může skončit 186 různými způsoby

29. 4. 2022 12:10 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nadcházející příběhový horor The Quarry od studia Supermassive Games, bude mít několik různých konců. A těmi několika se tentokrát myslí 186.

Přirozeně se většina z nich nebude lišit až tak zásadně, ale počítají se do nich různé variace osudů jednotlivých postav. Obvykle ve smyslu, že některé vaše dobrodružství nepřežijí, anebo se vám naopak povede je zachránit.

Scénář hry má přes tisíc stran, což je podle šéfa vývoje Willa Bylese noční můra nejen pro vývojáře, ale i pro herce a dabéry. „Větvící se příběhy jsou pro nás zajímavým cvičením,“ říká Byles v rozhovoru pro IGN. „Napíšeme základní stostránkový scénář, který by klidně mohl být scénářem k filmu. Rozpracujeme si jednotlivé postavy a když to máme hotové, začneme řešit, jak to celé rozsekat do 10hodinové hry.“

„Herci jsou z celovečerních filmů zvyklí na zmíněný stostránkový scénář, takže když jim pošleme ten náš, jsou zděšení, protože je dlouhý. Má víc jak tisíc stránek. Každý den jich natočíme okolo padesáti, což by se ve filmu nemohlo stát. Je to prostě strašná hromada materiálu. Ale brzy zjistí, že velká část, která se jich týká, je pořád stejná, třeba je součástí nějaké cizí větve, do které zasahují jen málo,“ vysvětluje Byles zapeklitost při tvorbě příběhových rozhodnutí.

The Quarry se odehrává během posledního dne letního tábora, což se skupinka teenagerů rozhodne náležitě oslavit. Nevinnou zábavu nicméně překazí jak naštvaní místní, tak i neméně naštvané nadpřirozené síly a z rozlučky s létem se stane spíš rozlučka se životem.

Zahrát si budete moct za devět různých postav a potkáte postavy ztvárněné vcelku slavnými hereckými jmény: David Arquette, Lance Henriksen, Ariel Winter, Justice Smith a další. Do hraní se můžete pustit i v kooperaci. Online pojme až osm hráčů, kdy jeden hraje a zbylých sedm hlasuje o nejdůležitějších volbách, v lokálním koopu si každý vybere některou z postav a hra vás v příslušných momentech vyzve k předání ovladače a převzetí kontroly.

The Quarry vychází 10. června 2022 pro PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S a Xbox One.