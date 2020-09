Horor The Origin: Blind Maid straší bytostmi z jihoamerických mýtů

16. 9. 2020 7:45 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Místní mytologie a pověsti, kterými se strašily neposlušné děti, jsou pro tvůrce hororů častou studnicí inspirace. Podobně uvažovali i paraguajští Waraní Studios, kteří si všimli, že existují tituly čerpající z anglosaské, středoevropské či asijské kultury, ale jižní Amerika zůstává trestuhodně opomíjená.

A rozhodli se to napravit – jejich hororová akční adventura The Origin: Blind Maid se odehrává v Gran Chaco, oblasti přezdívané Zelené peklo rozprostírající se napříč Paraguayí, Bolívií a Argentinou. Protagonistou tentokrát nebude žádný hrdina, ale zkorumpovaný politik, který do divočiny utíká před spravedlností.

Plán vypadal jednoduše, v doprovodu své asistentky měl přes přírodou ovládnuté končiny uprchnout do Brazílie. Co se ovšem nestalo – moderní podoba zla se setká se zlem prastarým. Slepá služebná je nadpřirozenou entitou s tragickou minulostí, kterou odhalíte v rámci pěti kapitol. Pokud přežijete.

The Origin: Blind Maid tak bude o snaze vykoupit se. Setkáte se v něm s množstvím postav z legend, které v našich končinách nejsou úplně známé – slyšeli jste někdy třeba o postavě Karai Vosa? Dětem z Jižní Ameriky tenhle mýtický rytíř s pytlem na zádech nosí dárky namísto Ježíška. Jeho herní podoba ale nemá být ani zdaleka tak dobrodějná. Připravte se na výstavku duchů a deformovaných postav, personifikací psychiatrických poruch, které je trápily během pozemského života.

Hratelností půjde minimálně zpočátku spíše o stealthovou záležitost, kde časem získáte prostředky, jak nepřátele zpomalit či zneškodnit. Ochrání vás svěcená voda či speciální bylinky. Součástí vaší poutě džunglí má být i postupné vylepšování postavy.

Waraní Studios plánují The Origin: Blind Maid vydat v druhém čtvrtletí příštího roku na PC, PlayStation 4, Xbox One a na Switch.