Horor od tvůrců Dark Pictures má datum vydání. The Casting of Frank Stone si zahrajeme koncem léta

17. 7. 2024 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Sucho letních měsíců definitivně skončí v září, kdy se na nás valí pořádná cunami her. Mezi ně se teď zařadila i The Casting of Frank Stone, novinka od tvůrců narativního hororu Until Dawn. Nervydrásající příběh o skupině teenagerů, kteří se v 80. letech vydávají do opuštěné vysoké pece, si zahrajeme 3. září. Na trailer s další dávkou napětí a příběhových náznaků se můžete podívat výše.

Zajímavé je, že děj se odehrává ve světě Dead by Daylight, půjde ale čistě o singleplayerový zážitek a více než asynchronní multiplayer bude The Casting of Frank Stone připomínat horory ze série Dark Pictures. To znamená rozvětvený příběh, rozhodnutí, která často ovlivní kdo přežije, hádanky a quick time eventy.

Tvůrci ze Supermassive Games se už dříve nechali slyšet, že půjde o jejich dosud nejbrutálnější a nejemotivnější hru. Ostatně budeme rozplétat příběh dávného masového vraha Franka Stonea a hra bude notně využívat také metod známých z takzvaných „found footage“ filmů (Záhada Blair Witch).

The Casting of Frank Stone vychází na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5. Pokud byste se chtěli vrátit ke kořenům tvorby studia, tak ještě letos na podzim má vyjít remaster Until Dawn, které má na starosti studio Ballistic Moon a poběží v Unreal enginu 5.