Horizon Forbidden West předvádí svůj živoucí svět a jeho kmeny

23. 11. 2021 14:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nadcházející Horizon Forbidden West bude opět disponovat širým otevřeným světem a dle nejnovějšího příspěvku Guerrilla Games na oficiálním blogu PlayStationu by to měl být takový svět, z něhož nečiší prázdnota a obsah v něm dává smysl. V Guerille dokonce sestavili „tým živoucího světa“ a jeho hlavní designér Espen Sogn vysvětluje, podle jakých pravidel Aloyino okolí hodlají zaplňovat.

„Když se procházíte po prostředí Forbidden West, měli byste cítit, že všechno, co v něm je, do něj patří,“ uvádí Sogn. „Náš tým se soustředí na ty složky hry, díky kterým je autentická a živá: kmeny, osídlení a jeho obyvatele. Všechno, co do světa umisťujeme, tam dáváme s nějakým záměrem.“

Úzce při tom spolupracují také s narativními designéry, jak vysvětluje Sogn: „Překládáme příběhové oblouky do vizuálních aspektů světa. Jako příklad uvedu Tenakth (jeden z lidských kmenů), kteří jsou velmi soutěživí a soustředění na boj. Ale to jsou i jiné kmeny. Takže jak je rozlišíme a jak se to projeví na jejich vzhledu? Kouzlo spočívá v detailech, animacích a jejich chování.“

„Když je zastihnete doma, uvidíte, že hodně trénují, připravují se na boj. Často jsou mladí, protože jde o schopné válečníky a válečnice. Sídlí ve staré ruině, kde našli nějaké pozůstatky ze starého světa a přejali i gesta, kterým možná tak úplně nerozumí – třeba používají salutování coby pozdrav,“ říká Sogn.

Chování nehratelných postav v Horizon Forbidden West ovlivní také speciální davový systém, díky kterému byste už zdálky měli poznat, jaký kmen zrovna pozorujete. Ovlivní všechno možné od cestiček, které postavy preferují, až po reakce na samotnou Aloy: „Oseramové jsou historicky patriarchálním kmenem, takže jsou navenek tvrďáčtí, dávají si štulce, rádi si s ostatními plácnou. Na druhou stranu třeba Utarové jsou větší pohodáři, víc se druží, vyjadřují rádi svoje emoce a ostatních se něžně až trapně dotýkají.“

zdroj: Guerrilla Games

„Mentalita kmene se odráží i v jednotlivcích. Třeba oseramský kuchař, kterého potkáte v jedné z prvních osad, je povahou dobrák a hodně řeší, jak jeho jídlo chutná. Ale později potkáte přísnou tenakthskou kuchařku, které záleží hlavně na tom, jestli jsou všichni najedení a připravení na bitvu,“ vysvětluje scenáristka Annie Kitain.

Kmenové vlastnosti bude reflektovat i výstroj a výzbroj, a to jak vzhledově, tak i vlastnostmi. Různé národy dovedou využívat různé materiály – domovský kmen Aloy, Nora, preferuje plížení a boj na dálku, Carjové jsou zase experty na pasti a tak dále. Unikátní zbroje jednotlivých kmenů budou poskytovat i bonusy k danému odvětví, na něž se jejich výrobci specializují.

Aloy bude moct nosit až šest zbraní naráz, přičemž má ve Forbidden West hrát větší roli crafting. Všechno, co najdete, se může nějakým způsobem hodit – od rostlin přes kůže až po vzácné krystaly.

Horizon Forbidden West vychází 18. února 2022 pro PlayStation 5 a PlayStation 4. Půjde o jednu z posledních her, kde Sony nabídne upgrade na next-gen zdarma.