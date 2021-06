Horizon Forbidden West pojede na PS4 bez problémů, dušuje se Guerrilla

4. 6. 2021 11:13 | Novinky | autor: Pavel Makal

Stále doufáme, že se Horizon Forbidden West na naše obrazovky podívá ještě letos. A máme k tomu dobré důvody, protože hra od nizozemského studia Guerrilla Games byla v minulém týdnu představena ukázkou čtvrthodinového segmentu hraní pořízeného přímo na PlayStationu 5.

Akci jsme komentovali, takže si naše čerstvé dojmy můžete pustit, magazínu Game Informer se ovšem podařilo vývojáře navíc ještě vyzpovídat a šéf vývoje Mathijs de Jonge spolu s hlavním scenáristou Benjaminem McCawem se podělili o celou řadu zajímavých detailů.

Mezi ty nejdůležitější informace patří rozdíly, jimiž se budou lišit verze pro PlayStation 4 a 5. De Jonge upozorňuje, že hra na staré generaci začala svůj vývoj, celou dobu vzniká s jejím hardwarem na paměti a rozhodně se nemáte bát, že byste dostali nehratelný zmetek. Verze se budou lišit v míře detailů, kvalitě osvětlení, lepším renderovacím systému v podvodních lokacích, který nabídne PlayStation 5, a samozřejmě i v podpoře technologií, jako je 3D audio, ray-tracing nebo možnosti ovladače DualSense.

Na nové generaci Horizon nabídne dva režimy zobrazení, buď můžete hrát v plném 4K s maximálním grafickým nastavením při 30 FPS, nebo v dynamickém 4K při 60 FPS. Docela dobrou zprávou je, že autoři se ve druhém díle nesnažili vše zbytečně nafouknout, nová hra není o moc větší než Horizon Zero Dawn, důraz je kladen spíše na detailní provedení jednotlivých částí světa. Velkou novinkou je možnost šplhat úplně kdekoli, jak to známe třeba z The Legend of Zelda: Breath of the Wild nebo z moderních Assassinů.

Mezi další věci, na které se můžete těšit, je přepracovaný soubojový systém při boji na blízko, který byl v prvním díle oproti luku a dalším palným zbraním dost neuspokojivý. Nově budeme moci řetězit komba a využívat různé speciální upgrady.

Horizon Forbidden West momentálně nemá přesné datum vydání, pokud se ale nic nezmění, je prakticky jediným velkým potenciálním releasem od společnosti Sony v předvánoční sezóně.