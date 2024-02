Homeworld 3 se opět odkládá, ale můžete si vyzkoušet demo

8. 2. 2024 10:45 | Novinky | autor: Adam Homola

Studio Blackbird Interactive odkládá Homeworld 3. Už zase. Vydání je nyní stanovené na 13. května letošního roku, přičemž dříve se počítalo s 8. březnem 2024. Rozhodnutí posunout druhé pokračování sci-fi strategie přichází po prvním větším veřejném testování, které očividně odhalilo natolik velké mouchy, že padlo rozhodnutí vydání raději pozdržet a na poslední chvíli zapracovat několik finálních úprav a oprav.

Homeworld 3 se už v minulosti potýkal s několika odklady. Původně ho tvůrci plánovali už na konec roku 2022, poté se přesunul na první polovinu roku 2023 a později na únor 2024. Poslední odklad následuje po zpětné vazbě z nové demoverze zpřístupněné během Steam Next Festu, která týmu umožnila poprvé pozorovat, jak se hra hraje ve větším měřítku.

Společně s podněty od specializované skupiny externích hráčů testujících plnou verzi hry vedla zpětná vazba dle slov tvůrců až k rozhodnutí hru odložit a nově získaný čas využít k zapracování co největšího množství připomínek. Reakce na demo Homeworldu 3 totiž sice nejsou vyloženě negativní, ale do nadšení mají také daleko, a tak se bude na hře pracovat ještě o fous déle.

Demoverze je i nadále k mání na Steamu a vyzkoušet si v ní můžete režim War Games. Ten přináší do hratelnosti realtimové strategie špetku prvků z žánru roguelike a představuje pro hráče výzvu v podobě náhodných bojových scénářů. Úspěch v těchto výzvách umožňuje hráčům vylepšovat své lodě pro další průchody. Demo podporuje kooperaci až pro tři hráče, přičemž postup se přenese do plné hry po jejím vydání.

Doufejme, že se vývojářům podaří vzít si feedback k srdci, zapracovat všechno, co půjde, aniž by se u toho ucrunchovali k smrti a my se tak pomalu můžeme začít těšit na květen. Snad tehdy Homeworld 3 vyjde ve stavu, který bude dělat radost nejen jeho tvůrcům, ale i nám.