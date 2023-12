Homeworld 3 se odkládá, ale první kvartál příštího roku pořád stíhá

2. 12. 2023 17:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Tak se nám první kvartál příštího roku začíná hezky plnit. Dvacáté výročí od vydání dvojky Homeworld 3 bohužel nestihne, ale jen o pár měsíců. Blackbird Interactive a Gearbox totiž oznámili, že pokračování vesmírné strategie vydají 8. března 2024. Dvojka vyšla v září 2003.

Homeworld 3 se tak de facto odkládá, neboť tvůrci původně oznámili datum vydání na únor příštího roku, byť bez upřesnění konkrétního dne. V praxi půjde o odklad čítající maximálně pár týdnů.

Nedočkavci se budou moct do hry dostat o pár dnů dřív, konkrétně 5. března, a to předobjednávkou sběratelské edice nebo edice Fleet Command.

Tvůrci v novém videu mimo jiné prozradili, že Homeworld 3 vlastně vychází z původní vize pro Homeworld 2, jenže před více než 20 lety neměli k dispozici potřebné technologie. Konkrétně zmiňují (ne)možnost vytvořit velkolepé bitvy na pozadí masivních scén, přičemž posun dokládají přiložené záběry.

Hra se vám taky do jisté míry přizpůsobí, respektive ji můžete hrát tak, jak vám to vyhovuje: V reálném čase, nebo používat taktickou pauzu dle libosti a všechno si důkladně promyslet. Co se ovládání a orientace týče, měli by se díky modernímu pojetí ovládá chytat jak staromilci, tak moderní hráči strategií či her z žánru MOBA.

Původní vývojářský tým, včetně zakladatelů Roba Cunninghama a Jona Aarona Kambeitze z Relic Entertainment, se znovu sešel ve společnosti Blackbird Interactive a slibuje autentické pokračování. V novém videu vás pak tvůrci nechají nahlédnout pod pokličku a řeknou vám, jak přistupují k oživení a modernizaci téhle vesmírné klasiky.