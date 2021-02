Holčička z It Takes Two promění své rodiče v panenky, aby se nerozvedli

23. 2. 2021 13:25 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nová kooperativní adventura pro dva hráče od Hazelight Studios dorazí už příští měsíc, a tak je čas na trailer, který vás uvede do děje. V It Takes Two se ujmete rozvádějícího se páru: Codyho a May. Společně mají malou dcerku, která si moc přeje, aby její rodiče zůstali spolu. A přání se jí vyplní - máma s tátou se kouzlem promění v hračky a aby se ze sebe kletbu sňali, musí se naučit zase najít společnou řeč.

Jak říká šéf vývoje Josef Fares, žádné dvě situace ve hře nejsou stejné. It Takes Two vás svými mechanikami nechce nudit, takže nepočítejte s tím, že během prvních deseti minut vytáhne z rukávu všechna esa a dalších 15 hodin budete dělat to samé.

Samozřejmě, budete hopsat, závodit, bojovat i létat, ale také si povídat s veverkami, používat k přepravě magnety či se klouzat na zamrzlém jezeře. Kvůli kooperativní povaze hry počítejte se situačním rozdělováním obrazovky, ale také se střídáním perspektivy. Hra má být dokonce tak variabilní, že Fares nabídl tisíc dolarů tomu, kdo se u It Takes Two bude nudit, protože ho nezvládne překvapit nějakou novou mechanikou. Ale dotyčný to musí myslet upřímně.

Na druhou stranu, předchozí Faresovo A Way Out těch mechanik místy mělo na svou poměrně krátkou stopáž až moc. Není nad to, když se snažíte zvyknout na zvláštní jízdní model, který je ve hře všehovšudy dvakrát, případně se zaseknete u minihry s klavírem a chcete si jen tak brnkat, když váš parťák už chce radši jít dál. It Takes Two tenhle ADHD element patrně ještě posílí.

Hazelight Studios stejně jako u A Way Out zachovávají model, kdy s jedinou kopií může hrát dvojice hráčů. K online kooperaci tak můžete toho druhého přizvat a on si hru zdarma stáhne. No a u lokální kooperace vám samozřejmě stačí druhý ovladač.

It Takes Two vychází 26. března 2021 na PlayStation 4 a 5, Xbox One a Series X|S a na PC prostřednictvím Steamu a Originu.