Hogwarts Legacy vypadá famózně. Akční adventura ze světa Harryho Pottera má vyjít ještě letos

17. 3. 2022 22:57 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Dnešní večerní přenos State of Play byl celý zasvěcen jedné jediné hře - v celé své kráse se ukázalo Hogwarts Legacy, RPG z otevřeného světa slavné ságy o Harrym Potterovi, který se neomezí pouze na bradavickou školu čar a kouzel, ale i na její blízké i vzdálené okolí.

Čtvrthodinové video nešetřilo aktivitami, kterým se v Hogwarts Legacy budete moct oddávat, od tvorby vlastního kouzelníka či čarodějky přes jednotlivé předměty, které budete studovat, až po nastínění příběhové pozadí.

Děj se odehrává na konci devatenáctého století, tedy zhruba sto let předtím, než do Bradavic nastoupilo trio Harry, Hermiona a Ron. Profesoři nebo studenti vám tedy moc povědomí nebudou, i tak se ale setkáte se známými tvářemi, ať už ve formě duchů, nebo na pohyblivých obrazech. Hlavní zápletka má zahrnovat nějaké ty černokněžníky a skřety, vaším průvodcem po kouzelnickém světě bude minimálně na začátku profesor Figg, který vyšetřuje údajnou skřetí vzpouru vedenou Ragnokem.

Vaše postava do Bradavic nemíří coby klasický prvňáček, ale jako páťák. Ani tak se ale nevyhnete setkání s Moudrým klouboukem a zařazení do koleje s příslušnou společenskou místností, spolužačkami a spolužáky. Budete se ale moct rozhodnout, kterým předmětům se budete věnovat, s kým se přátelit a jestli se přikloníte spíše na dobrou, nebo na špatnou stranu.

V traileru nechybí ani pověstná Avada, takže se zřejmě můžete stát opravdovým hajzlíkem, na druhou stranu na kouzelnické souboje můžete vyzrát třeba i plížením. Anebo holt používat méně destruktivní kouzla.

Chybět nebude ani crafting včetně vaření lektvarů, různé stromy schopností a dovedností nad rámec kouzel, systém parťáků, kteří skupinu budou podporovat různými bonusy, létání na košťatech i na gryfech, spousta fantastických tvorů, řešení různých hádanek a procházení dungeonů, nakupování oblečení a dalších nezbytností v Prasinkách či Komnata nejvyšší potřeby, kterou si budete moct vybavit dle vlastního uvážení.

zdroj: Warner Bros. Games

Během streamu jsme se s Bětkou a Pavlem shodli, že Hogwarts Legacy vypadá snad až příliš dobře na to, aby výsledná hra byla vážně tak skvělá. Přesvědčit se o tom budeme moct zřejmě už letos na podzim – odkladu by se u takhle megalomanského projektu asi nikdo nedivil, Warner Bros. Games nicméně slibují vydání Hogwarts Legacy letos před Vánoci pro PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S a Xbox One.