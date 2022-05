Hogwarts Legacy si nejvíc užijete na PlayStationu 5 díky ovladači DualSense

24. 5. 2022 16:38 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Nová hra ze světa Harryho Pottera zvaná Hogwarts Legacy sice vyjde na počítačích, PlayStationech, Xboxech a Switchi, ale ten nejlepší zážitek vám velmi pravděpodobně zajistí verze pro PlayStation 5, protože naplno využije možnosti ovladače DualSense.

Kouzla budete sesílat s pomocí adaptivních triggerů, které vám dají jasně najevo, jaký odpor to které zaklínadlo klade. Připojí se k tomu haptická odezva, která má být každému kouzlu šitá na míru, a už jen skrze vibrace by tedy mělo být rozpoznatelné, co zrovna sesíláte.

Tvůrci dokonce izolovali všechny takové vibrace do pravé části ovladače, abyste měli ještě větší pocit, že nedržíte klasický gamepad, ale kouzelnou hůlku. K vývojářům se zjevně nedoneslo, že je mezi námi poměrně početná skupina leváků…

Obě funkce samozřejmě nebudou exkluzivní jen pro čarování, ale podpoří i pocit z létání na koštěti či hipogryfovi, drcení ingrediencí v hmoždíři při přípravě lektvaru nebo zaléhání uší z křiku mandragory. Sesílání kouzel a obdržení zranění doprovodí světelné efekty ovladače, které mimo tyto situace budou zářit barvou vaší zvolené koleje.

Blog PlayStationu nakonec opouští přednosti DualSensu a přibližuje další možnosti hry Hogwarts Legacy na nové generaci konzolí. Na PlayStationu 5 (a potenciálně i na Xboxu Series X) bude možné hrát ve 4K, ale stále si budete muset vybírat mezi režimem upřednostňujícím grafiku a režimem upřednostňujícím výkon.

To by pro dnešek bylo vše, ale doufejme, že Hogwarts Legacy nebude příští měsíc chybět na některé z herních konferencí, protože jsme hladoví po dalších informacích! Datum vydání stále není konkrétní, měli bychom se dočkat někdy během letošní vánoční sezóny.