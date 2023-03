Hogwarts Legacy pro minulou generaci se odkládá

16. 3. 2023 15:45 | Novinky | autor: Jan Slavík

Čarodějné dobrodružství Hogwarts Legacy od studia Avalanche Software vyšlo před měsícem a stihlo vzbudit vlnobití vášní. Většinou pozitivních – hra se prodává jak čerstvé pečivo, během prvních dvou týdnů prodala dvanáct milionů kopií. Našli se však i tací, kteří nadšením příliš neprýštili – například skupina LGBT tvůrců, která na protest nabízela kolekci vlastních čarodějných her s LGBT tematikou.

Až by se u toho všeho skoro zapomnělo na majitele staršího hardwaru, kteří teprve čekají, až sami zjistí, co je na tom humbuku pravdy. A právě ty nepotěší zpráva z oficiálního Twitteru, která zmiňuje, že původní dubnové datum už neplatí a Hogwarts Legacy vyjde na PlayStation 4 a Xbox One o měsíc později, 5. května.

Tvůrci nesdělují žádné bližší důvody, jen standardní frázi o „dodání co nejlepšího zážitku“. Ale není zas tak těžké si je domyslet – hra se ani na moderních strojích nemůže pochlubit zrovna dechberoucím technickým stavem a zejména na PC běží některým lidem (včetně mě) opravdu všelijak, a to kolikrát i na konfiguracích, které by ji měly zvládat levou zadní. Přizpůsobit takový produkt staršímu hardwaru proto není žádná procházka růžovým sadem a je na to zkrátka potřeba víc času.

Na to konto je nicméně poměrně kuriózní, že verzi na Switch, která logicky vzato kvůli nejslabšímu železu musí vyžadovat největší zásahy, tvůrci nezmiňují. Můžeme tudíž předpokládat, že má stále vyjít dříve oznámeného 25. července.

Nabízelo by se usoudit, že to nejspíš bude kvůli tomu, že půjde o cloudovou verzi, jenže... ono nejspíš ne. Minimálně alespoň žádný oficiální zdroj nezmiňuje cloudové hraní a nic o podobném řešení nenajdeme ani v oficiálních popisech krabicových i digitálních verzí hry. Uvidíme, jak to bude nakonec vypadat.