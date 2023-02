15. 2. 2023 16:20 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

56 vývojářů a vývojářek, kteří dle svých slov odmítají „bigotnost Hogwarts Legacy a J. K. Rowling“, se na serveru itch.io rozhodlo vydat kolekci 69 kouzelnických nezávislých her od LGBTQ+ tvůrců.

Sada her se souhrnným názvem Trans Witches Are Witches vyjde na 60 dolarů aneb „cenu jedné AAA kouzelnické hry“. Kolekce doposud vydělala přes sto třicet tisíc dolarů a k dispozici bude až do 24. února.