Hledají se obrázky ze Subnauticy 2. Tvůrci je schovali do prvního dílu

29. 7. 2024 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Vývojáři mohou na svoji chystanou hru lákat různými způsoby – bombastickým oznámením, tichým vydáním traileru nebo, jako v případě autorů Subnauticy, schovávat screenshoty z pokračování do prvního dílu. Pokračování podmořského survivalu si s oznámením také užilo své.

Okamžitě po něm se tehdy spustila vlna nevole, když vydavatel Krafton trochu nešťastně Subnauticu 2 nazval hrou jako službou. Přitom měl na mysli víceméně stejný model jako v případě prvního dílu. Tedy dlouhodobá podpora, extenzivní předběžný přístup, žádný battle pass ani sezóny nebo mikrotransakce.

zdroj: Reddit/Subnautica

Možná i proto se studio Unknown Worlds rozhodlo zvolnit a na další projekt teď vábí spíše pokoutně. Screenshoty ze Subnauticy 2 ukrývá do prvního dílu, jak si všimli uživatelé na Redditu. Některé časové kapsle obsahují fotografie, které byly dlouho považovány za šikovnou práci modderů, protože na nich byli vidět dříve nevídaní tvorové. Teprve až komunitní manažer potvrdil, že jde o obrázek z chystaného druhého dílu.

Očekávání kolem Subanuticy 2 nelze podceňovat. Jen první díl podvodního dobrodružství prodal přes 6 milionů kopií. Právě díky rozsáhlému předběžnému přístupu a poctivé práci s komunitou pak vyšlo i neméně povedené DLC Below Zero.

Není třeba měnit, co funguje, takže podobný vývoj čeká i Subnauticu 2, která by měla do early accessu zavítat příští rok. Kromě toho studio Unknown Worlds letos vydalo taktickou „deskovku“ Moonbreaker.