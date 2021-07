Hitman představuje novou svůdnou sezónu plnou chtíče

Vašek s Adamem se včera po několikaměsíční pauze vrátili ke svému LongPlayi Hitmana 3, a pokud poslední díl eskapád plešatého zabijáka hrajete taky, můžete se těšit na nový herní obsah. Celoroční event na motivy sedmi smrtelných hříchů se přesouvá do další části a tentokrát to bude velmi smyslné.

Na řadě je totiž chtíč a takzvaná Season of Lust začíná už 27. července. Můžete v rámci ní získat kuši jménem Serpent's Tongue, explozivní nástroje Serpent's Bite a samozřejmě i nový kostým, v němž to Agentovi 47 nebezpečně sekne.

Get ready for some Tough Love.



The Season of Lust in HITMAN 3 starts on July 27th with Act 4 of the Seven Deadly Sins. Find your secret admirer in the Lust Assignation Escalation and go deep into the mind of Agent 47.



It's time to show off your insatiable Lust... pic.twitter.com/eQ8wzoI88B