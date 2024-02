Hitman bude aktivní i letos, první na ráně je chudák Sean Bean

23. 2. 2024 16:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Zatímco většina IO Interactive už nejspíš pracuje na zatím stále nepojmenované bondovce a dalších nových projektech, malé procento vývojářů pořád udržuje Hitmana aktivního a při životě. Všechna čest. Hitman, který se relativně nedávno překlopil do podoby sjednocého World of Assassination a pochlubil se parádním režimem Freelancer, tak dostává další update.

Byť tentokrát je to jen ona dobře známá „rotace“ Elusive Targetů, eventů, výzev a podobných drobností. Hlavním tahákem vhodně pojmenované Season of the Undying je tentokrát Elusive Target v podobě Seana Beana.

Tato mise, která je poprvé k dispozici hráčům Starter Packu zdarma, nabízí výzvu v podobě The Oroborous - tříúrovňového arkádového kontraktu, který díky stupňujícím se úkolům prověří dovednosti nejednoho protřelého vraha.

Jak si asi dobře pamatujete, neúspěch znamená začít úplně znovu, což tomuto již tak intenzivnímu hernímu režimu dodává další vrstvu napětí a nervů. The Undying Elusive Target bude přístupný přibližně čtyři týdny počínaje 22. březnem.

Update přináší také navíc i trochu nového obsahu, včetně nových výzev a kosmetického DLC balíčku The Undying Pack, který obsahuje pár předmětů jako The Ephemeral Suit with Eye Patch a Kronstadt Explosive Pen. Hráči se také mohou těšit na návrat exkluzivních cílů a kontraktů vytvořených hráči.

Za zmínku taky stojí, že 29. března se ve hře uskuteční akce Berlin Egg Hunt, která oživí výzvu s velikonoční tématikou pro nové i vracející se hráče. Nic nového, ale proč si na jedné z nejrozlehlejších map nenajít pár velikonočních vajíček, že ano. Kompletní seznam všech nových i staronových věcí obsažených v Season of Undying najdete na webu hry.

Hitman tak ještě pořád neřekl své poslední slovo a díky kombinaci recyklace starého „live service“ obsahu, nových drobností a chytrého využití nápadů od hráčů tak může teď už přeci jen malinko starší hra působit pořád relativně svěže. Nemluvě o loňském módu Freelancer, který Hitmanovi napumpoval novou krev do žil a naznačil, jakým směrem by se mohla série třeba ubírat do budoucna. To bych ale předbíhal – jakkoliv se možná nějaký další Hitman v IO třeba už i prototypuje, primární zaměření studia je teď hlavně na Bondovi.