Hitman 3 odhaluje budoucí plány. Těšte se na vražedné Velikonoce

5. 3. 2021 16:10 | Novinky | autor: Pavel Makal

Hitman 3 je na trhu teprve něco málo přes měsíc, vývojáři z IO Interactive ale nelení a zásobují jej dalším obsahem. Nyní oznámili své plány pro měsíc březen a i tentokrát se můžete těšit na nové kontrakty, převleky a také na velikonoční událost.

Už nyní se můžete vrátit do Německa a vyzkoušet nový Escalation Contract s názvem The Lesley Celebration odehrávající se v industriálním nočním klubu. Kromě toho vás jako odměna za splnění finálního testu v tréninkovém zařízení ICA čeká taktický rolák (ano, opravdu) a příští týden dorazí nové kontrakty a Elusive Target, který bude k dispozici do konce měsíce.

Od 30. března do 12. dubna bude probíhat Easter Egg Hunt na berlínské mapě, jehož splněním můžete získat outfit Raver, a ještě lépe tak zapadnout do dusné atmosféry tanečního klubu. Na majitele Deluxe edice hry pak čeká ještě Escalation Contract jménem The Satu Mare, v rámci nějž mohou získat svěrací kazajku a pistoli na uspávací šipky.

Hitman 3 je závěrem ucelené trilogie World of Assassination. Autorské studio momentálně hodlá značku načas opustit a věnovat se vývoji nové IP s licencí agenta Jamese Bonda.