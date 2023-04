Hidetaka Mijazaki patří mezi sto nejvlivnějších lidí magazínu Time

14. 4. 2023 13:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Americký magazín Time zařadil do každoročního seznamu 100 nejvlivnějších lidí světa i vývojáře Hidetaku Mijazakiho, otce série Souls, kterému je připisováno stvoření unikátního žánru soulsborne. Snad i proto je Mijazaki zařazen do kategorie inovátorů. Jde o další důkaz čím dal většího vlivu her v zábavním průmyslu.

Šéfvývojář Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring a chystaného Armored Core VI: Fires of Rubicon je přitom teprve druhým japonským vývojářem, který se do seznamu zařadil. Naposledy se v roce 2007 v žebříčku objevil otec Maria a nynější viceprezident Nintenda Šigeru Mijamoto.

Medailonek, který pro Time napsal Neil Druckmann, autor The Last of Us, oceňuje především Mijazakiho přínos pro interaktivní média: „Elden Ring je skvělý ambasador videoher a jedinečných pocitů, které dokážou v hráči vyvolat. Pocitů, které pasivní médium jako televize nikdy nevytvoří. Díky Mijazakiho hrám se hráč cítí chytrý, a to vše kvůli jeho nekompromisnímu přístupu. Odmítá přehnaně vysvětlovat mechaniku nebo příběhové pozadí, raději vkládá svou důvěru v hráče. Důvěru, že na to přijde sám.“

Time byl v minulosti kritizován za to, že v seznamu figurovali představitelé represivních režimů. Například čínský prezident Si Ťin-pching byl mezi stovkou nejvlivnějších třináctkrát, vůdce Severní Koreje Kim Čong-un osmkrát a ruský prezident Vladmir Putin sedmkrát. Mijazaki se tedy ocitá ve vlivné, ne však nutně záviděníhodné společnosti.

Slavný vývojář má ve FromSoftware momentálně hned dvě želízka v ohni. Studio pracuje na chystané mecha akci Armored Core VI: Fires of Rubicon a zároveň tvoří DLC k oceňovanému Elden Ringu – Shadow of the Erdtree.