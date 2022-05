Herní Indiana Jones od Machine Games by mohl vyjít i na PlayStation 5

31. 5. 2022 16:50 | Novinky | autor: Pavel Makal

Minulý rok jsme se dozvěděli, že vývojáři ze švédského studia MachineGames, které proslulo především rebootem značky Wolfenstein, aktuálně pracují na herní adaptaci dobrodružství věhlasného Indiana Jonese. Kromě krátkého teaseru jsme se o hře nedozvěděli prakticky nic, jedna nová informace by se však přeci jen našla.

Tým MachineGames byl stejně jako celá řada dalších přidružených studií předmětem akvizice společnosti Zenimax Microsoftem, mohli jsme tedy očekávat, že chystaný Indiana Jones bude exkluzivní pro jeho herní platformy. To se ale dost možná nesplní. Alespoň to tvrdí Jez Corden z webu Windows Central, který v podcastu Xbox Two uvedl, že pro hru exkluzivita neplatí.

To by přirozeně znamenalo, že by se kromě Xboxu mohla objevit i na PlayStationu 5. Corden už v minulosti dokázal, že má přístup k důvěryhodným zdrojům, uvádí nicméně, že tato informace je už relativně stará a že se situace mohla změnit.

S ohledem na blížící se showcase Microsoftu a Bethesdy 12. června se dá očekávat, že si i Indiana Jones užije zevrubnější představení a třeba dostaneme i nějaké ty záběry z hraní. Hra momentálně nemá ani rámcový termín vydání, podobně jako řada dalších herních projektů, které má Microsoft ve vývoji. Držme si palce, aby letošní náhrada E3 přinesla v tomto ohledu nějaké dobré zprávy.