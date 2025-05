Herečka dabující Lae'zel v Baldur’s Gate III nahrávala jen chvíli před porodem

9. 5. 2025 17:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Odhodlání, které je dalším dílkem k finální odpovědi, proč je Baldur's Gate III tak výjimečným projektem. Herečka Devora Wilde, která v oceňovaném videoherním RPG ztvárnila Lae'zel, prozradila, že některé své repliky nahrávala v pokročilém stádiu těhotenství, dokonce až dva dny před porodem.

Se zprávou se podělila v podscastu ReadyAimFire, kde rovněž uvedla, že Lariani ji nabízeli možnost práce přerušit, leč herečka byla už od počátku rozhodnutá, že bude pracovat až do poslední chvíle. Motivací ji navíc bylo, že se pomalu blížilo plánované vydání plné verze v srpnu 2023. Wilde proto cítila zodpovědnost, aby svou práci dokončila.

„Nikdo mě do ničeho netlačil, říkali mi, že můžu odejít kdykoliv budu chtít. Já jsem ale odpověděla, že se cítím dobře, tak proč bych odcházela? Pojďme do toho naplno! Říkala jsem si, že hra musí vyjít, tak pojďme na to,“ sdílela svůj zážitek.

Herečka dodala, že zezačátku bylo všechno v pořádku, ale s postupnými měsíci ji práce začala zmáhat. Situaci rovněž nepřidal ani fakt, že byla 95 % času v kostýmu. Proto už v konečných fázích potřebovala s sebou nosit menší židli, kde si mezi replikami mohla odpočinout.

Přesto se nevzdala a svou práci dokončila. Vzpomíná však, že voda ji praskla krátce po jednom z nahrávacích sezení. Tradičně se rozloučila s ostatními a řekla jim, že se uvidí zítra. Ostatní odpověděli, že jenom možná. Herečka se tomu zasmála a následně se porod mílovým krokem přiblížil. Ani tohle ji však původně nemělo odradit. Manželovi řekla, že se cítí dobře a možná by zítra na nahrávání skutečně mohla jít. Ten ji to však rozmluvil.

„Řekla jsem manželovi, že se cítím dobře a možná bych tam mohla zítra jít. On na to odpověděl, že rozhodně nepůjdu. Nemyslí si, že by na to teď byla vhodná doba. A já jsem mezitím popírala tu skutečnost, že jsem musela vytlačit ven člověka,“ doplnila.

Odhodlání, které jde krásně ruku v ruce s urputností a tvrdohlavostí videoherní drsňačky, jenom jasně dokazuje zanechání velkého obtisku vlastní nátury v konečném díle. Wilde je obecně ve videoherním světě pilná. Svůj hlas propůjčila i postavám v novinkách Split Fiction či Clair Obscur: Expedition 33.