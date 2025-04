Osmý patch pro Baldur's Gate 3 přidá zítra crossplay a 12 podtříd

14. 4. 2025 12:05 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Ukázková podpora pomalu končí a Larian Studios vydají poslední velkou aktualizaci pro Baldur's Gate 3. Jedná se v pořadí o osmý velký patch, který nabídne slušné množství dodatečného obsahu a prvků.

Nadšenci do tvoření se mohou vrhnout do zkoušení 12 dodatečných podtříd (jedna pro každou hlavní třídu), mezi nimiž naleznete Arcane Archer Fightera, College of Glamour Barda nebo Hexblade Warlocka. Aby vám ostatní věřili, že jste je ozkoušeli, můžete je zvěčnit přidaným foto režimem.

Dalším příjemným přídavkem je zabudování crossplaye napříč platformami, takže jeden hráč může být na PC, zatímco další třeba na konzoli. Jenom tedy hostitel na PC nesmí používat více než 100 modifikací. Majitele Xbox Series S zase potěší split-screen, jenž na stroji absentoval a jednalo se o jeden z důvodů, proč se vydání na Xbox pozdrželo. Přirozeně ale nesmí chybět ani další opravy bugů.

Patch 8 vyjde už zítra 15. dubna pro všechny verze Baldur's Gate 3.