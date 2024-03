Hellgate: London se vrací, jeden z původních tvůrců Diabla chystá nový díl

28. 3. 2024 10:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Akční RPG Hellgate: London z roku 2007 se překvapivě vrací. Už zase. Bill Roper, původní tvůrce hry a jeden z klíčových lidí starého Blizzardu, má nové studio a velké plány. V Lunacy Games chce udělat novou AAA hru Hellgate: Redemption. Slibuje návrat k temné akční fantasy RPG a chystá se na PC i konzole. Datum vydání ale zatím nemá.

Hellgate: London prošla od svého debutu strastiplnou cestou, včetně bankrotu původního vývojářského studia Flagship Studios rok po vydání.

Navzdory různým pokusům o oživení značky v různých formátech se žádnému z nich nepodařilo obnovit kouzlo originálu. Ostatně se sluší dodat, že jakkoliv byl originál solidní, i on postrádal ono těžko popsatelné kouzlo, které Roper dokázal (samozřejmě společně s dalšími) vnuknout různým hrám, když ještě pracoval pro Blizzard.

Chystaný Hellgate: Redemption poběží na Unreal Enginu 5 a slibuje zatím nepříliš jasná vylepšení a modernizace hratelnosti při zachování základních prvků, které definovaly jeho předchůdce. Hra se má odehrávat v dosud neodhaleném segmentu charakteristického světa alternativní historie a démonické apokalypsy. Roperovou ambicí je spojit průkopnické prvky původní hry s pokroky v herní technologii a designu posledních dvou desetiletí. Co to přesně znamená v praxi, se dozvíme nejspíš až za několik let.

Jestli se studiu Hellgate: Redemption vůbec podaří dokončit, je také otázkou. Novou diablovkou herní trh nepohrdne asi nikdy, jenže těch pokusů, které za ty roky narazily do zdi navzdory dobrým nápadům a všemožným inovacím, byla hromada. Včetně Hellgate: London…