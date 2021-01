Hearthstone dostává vůbec první minipack, obsahuje 35 karet

21. 1. 2021 11:54 | Novinky | autor: Pavel Makal

Koncem loňského roku se karetní Hearthstone dočkal nového rozšíření Madness at the Darkmoon Faire. Ten zkombinoval populární festival, který jistě znají všichni příznivci World of Warcraft, s vlivem prastarých bohů. Do hry se tak vrátila povedená čtveřice C'Thun, Yogg-Saron, Y'Shaarj a N'Zoth v podobě pozměněných legendárních karet, tím ale novinky nekončí.

Blizzard totiž představil vůbec první miniset kartiček, který má fungovat jako doplněk pro aktuální rozšíření. Nese název Darkmoon Races, vychází dnes a obsahuje celkem 35 nových karet.

Získat jej můžete dvěma způsoby. Buď za něj zaplatíte reálnými penězi či herní měnou, v takovém případě vás celý balíček vyjde na 15 dolarů, respektive 2000 zlaťáků, nebo se spolehnete na náhodu a budete kartičky získávat postupně z balíčků Madness at the Darkmoon Faire.

Pokud se rozhodnete pořídit celý set, dostanete dva exempláře od každé common, rare a epic karty a čtyři legendární kartičky. Nový set přestavuje návrat některých starších mechanismů z minulých expanzí, jako je třeba Spellburst nebo Dormant.

Dnes také vychází nový update do režimu Battlegrounds, který přinese nové hrdiny a miniony. Režim duelů se dočká rozšíření o nové schopnosti hrdinů a nové poklady, nově si budete moci vybírat ze tří schopností a šesti pokladů.

Počátkem příštího měsíce pak vyjde nové singleplayerové dobrodružství věnující se příběhu Anduina. Prožijete v něm události jeho mládí ještě předtím, než se stal panovníkem Stormholdu. Za absolvování kampaně budete odměněni balíčkem pro Priesty.