Hades dostává cross-save mezi PC a Switchem

Roguelite akce Hades od studia Supergiant Games patří k tomu nejlepšímu, co letošní herní rok přinesl. Dopodrobna si o tom můžete počíst v Šárčině recenzi, ale i další členové redakce (mě nevyjímaje) strávili v antickém podsvětí slušné penzum času.

Hades je v současné době k dispozici na PC skrz Epic Game Store nebo Steam, užít si jej mohou také majitelé Nintenda Switch. Na ostatních platformách hra zatím nevyšla, pokud ale máte obě výše zmíněné, máme pro vás dobrou zprávu.

Hades totiž konečně podporuje cross-save, díky čemuž můžete svůj postup hrou sdílet napříč oběma verzemi. Nic vám tedy nebrání hrát doma na PC a následně pokračovat třeba cestou do práce na Switchi. Stačí jen, abyste na hybridní konzoli od Nintenda v menu hry zvolili možnost Cross Save a následně propojili svůj Epic nebo Steam účet.

Hermes is here with some good news: Our Cross-Saves update for HADES is out now on Nintendo Switch!↔️☁️



Please read the in-game Help & Info section for details. This update also includes various other improvements from our post-launch PC patches. #HadesGame #NintendoSwitch pic.twitter.com/UgwBRQsUOo