Guts v pekle! Diablo IV přivádí do akčního RPG kultovní anime Berserk

22. 4. 2025 11:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Když se objevil plán dalšího vývoje Diablo IV, vzbudil mezi fanoušky mírné zděšení – zejména kvůli plánům na dvě spolupráce s cizími značkami. Horečnaté noční můry o barbarovi v kostýmu Among Us nebo nekromantech oblečených do skinů z Overwatche se ale zatím nenaplňují. První oznámená spolupráce totiž míří úplně jiným, mnohem stylovějším směrem, který se do temného světa Svatyně hodí jako obrovský meč na krkavici démonů.

Chystá se totiž spojení s temně laděným světem Berserk, legendární série mangy a anime, která svou brutální atmosférou perfektně ladí s duchem Diabla. A i když jméno Berserk třeba slyšíte poprvé, jeho estetiku znáte určitě – je to přesně ten styl, kterým se ve svých hrách notně inspirovalo studio FromSoftware. Prakticky každé temné fantasy, ve kterém se někdo zamračený vláčí s mečem větším, než je on sám, Berserkovi něco dluží.

Konkrétní detaily zatím vývojáři drží pod pokličkou, ale krátké video, které oznámení doprovází, říká vše. Začíná zlověstným záběrem na ikonické zatmění, které fanoušci předlohy dobře znají jako zlomový moment, který ukončuje příběh Zlatého věku. Barbar z Diabla, oblečený do rozervané zbroje hlavního hrdiny Gutse a vyzbrojený jeho legendárním obřím mečem, kosí démony ve stínu krvavé oblohy. Na krku se mu krátce zableskne Cejch oběti – další ikonický symbol – než pokračuje v masakru.

Na sociální síti X má video výmluvný popisek: „Byl jsi označen,“ zatímco verze na YouTube vybízí: „Sleduj cestu Černého šermíře.“ Spolupráce se bude týkat jak Diabla IV, tak i Diabla Immortal.

Očekává se především příval temné kosmetiky – zbroj, meče a možná i efekty schopností inspirované Berserkem. Ale možná půjde o víc než jen o vzhled. Krátká scéna s Cejchem oběti totiž naznačuje možný herní prvek: V původním příběhu tento symbol označuje člověka jako oběť v rituálu, která zaplatí vzestup mezi bohy. Kdo přežije, se stává majákem démonů a duchů. Teoreticky by to mohlo v Diablu fungovat jako dobrovolné prokletí – hráč by přijal cejch, čímž by zvýšil počet nepřátel a s tím i zisk zkušeností a kořisti.

zdroj: vlastní video redakce

Berserka stvořil v roce 1989 Kentaró Miura a dodnes patří mezi nejrespektovanější a nejvlivnější mangy všech dob. Po Miurově nečekané smrti v roce 2021 převzal pokračování jeho blízký přítel Koudži Mori, který slíbil, že napíše jen to, co mu Miura osobně svěřil. Poslední kapitola mangy vyšla letos 28. února a její název se volně překládá jako Stíny neumírají dvakrát.