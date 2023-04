Grave Seasons vás nechá okopávat tuřín a řešit vraždy

26. 4. 2023 16:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Grave Seasons od osmičlenného studia Perfect Garbage je řešením pro všechny hráče farmářských simulátorů, které u nich přepadají myšlenky jako: „Tahle venkovská idyla je sice hrozně fajn a poklidné zalévání záhonu mrkví poskytuje parádní únik před shonem reality, ale k opravdové dokonalosti by se hodila ještě nějaká ta vražda.“

I pokud vám však z nepochopitelných důvodů podobné nápady na mysl nepřicházejí, hra stále stojí za pozornost, protože premisa zní přesně jako něco, co je tak divné, že by to nakonec mohlo výborně fungovat.

Grave Seasons se bude hrát zhruba jako Stardew Valley, svěří vám do péče útulnou farmu na idylickém venkově, nechá vás pěstovat zeleninu, chodit na vycházky a do města, jenomže jeden z obyvatel bude vrah a na vás bude ho odhalit. Při každé nové hře se mordýřská role vylosuje náhodně, čímž mi hra lehce připomíná Westerado, které se také tvářilo, že zlosyn může být kdokoliv. Jen na Divokém západě se to řešilo střelným prachem, zde u toho budete druhou rukou obdělávat obzvlášť výstavní celer.

Hra navíc počítá s tím, že s ostatními budete navazovat vztahy, které nemusí nutně zůstat jen u přátelství a mohou přerůst v divoké romance. Což zároveň znamená, že reálně hrozí dvě nemilé situace. Buďto se může stát, že vám vašeho vyvoleného či vyvolenou někdo zamorduje, pokud vám vyšetřování nepůjde dostatečně od ruky, a nebo, správně, můžete zjistit, že jste celou dobu spali se samotným vrahem. Ach, osude!

Jak se bude výsledek ve skutečnosti hrát, je prozatím ve hvězdách, ale neotřelý koncept se Grave Seasons prostě upřít nedá. Však zkuste jmenovat jinou hru, která vám umožní farmařit, rybařit, chovat krávy, bojovat o život, postavit a vyzdobit si domov, zamilovat se, dopadnout sériového vraha a zase jít na ryby.

Grave Seasons je v raném stádiu vývoje, platformy, na které se chystá, ani datum vydání tvůrci zatím neupřesnili.