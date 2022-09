Gotham Knights budete muset dohrát několikrát, abyste odhalili celý příběh

26. 9. 2022 10:01 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pokud už se nestane nic neočekávaného, pak touto dobou v příštím měsíci budeme hrát nové superhrdinské dobrodružství Gotham Knights, v němž čtveřice samozvaných strážců Batgirl, Robin, Nightwing a Red Hood ochraňuje obyvatele Gothamu po pádu Batmana.

Už víme, že ve hře se budeme moct přepínat mezi jednotlivými hrdiny a absolvovat mise jejich pohledem, ale teprve teď dostáváme potvrzení, že to znamená i nutnost hru opakovat, pokud budeme chtít odhalit opravdu úplně vše.

Časopisu PLAY Magazine to prozradili šéf vývoje Geoff Ellenor a šéf filmečků Wilson Mui (díky PC Gameru). „Vlastně jsme udělali čtyři příběhy, nejenom jeden!“ prozradil Mui a Ellenor na něj navázal: „Neuvidíte vše na jedno zahrání. To proto, že je tu tolik unikátního obsahu pro každého hrdinu, pro jeho pohled na to, co se děje a co se stalo.“

Struktura misí má být za jednotlivé hrdiny velmi podobná, ale budou tu dílčí rozdíly. Když budete hrát za Batgirl, uvidíte její verzi mise, když za Robina, tak zase jeho. Abyste si to dokázali lépe představit, hrdinové budou například jinak reagovat na přítomnost určité postavy, s níž má každý jinou minulost. Vyloženě si to říká o režim New Game+, tak snad nebude ve hře chybět.

Gotham Knights můžete hrát buď sami, nebo s jedním kamarádem v kooperaci, kde bude dokonce možné hrát za identické postavy. Hra vyjde již 21. října na počítačích, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S.