Drsný jako šmirgl. Nový trailer na Gotham Knights představuje Red Hooda

11. 8. 2022 12:50 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nadcházející pokračování série Arkham se odehrává v době, kdy už město Gotham prolezlé zločinem nemůže ochraňovat Batman, a proto musí na pomoc dorazit čtveřice neméně neohrožených hrdinů. V trailerech už se v uplynulých týdnech představili Robin, Batgirl i Nightwing a čtveřici strážných pod hlavičkou Gotham Knights teď ve své vlastní upoutávce uzavírá Red Hood alias Jason Todd.

Jasona vzkříšení možná změnilo, ale on přesto udělá cokoliv, aby své město ochránil. Peklem už si jednou prošel a stejně by do toho šel znovu. Zmrtvýchvstání ho paradoxně dostalo na vrchol sil, Lazarova jáma mu totiž propůjčila speciální mystické schopnosti, díky kterým se stal mistrem v boji na blízko i na dálku. No a také má helmu s růžky, která mu přidává minimálně +10 k drsňáctví.

Jak si Batmanovi pozůstalí poradí s hrozbou v podobě Sovího tribunálu, budete moct na vlastní klávesnice a gamepady v Gotham Knights vyzkoušet už 25. října na PC, PS5 a Xboxu Series X/S, a to v singleplayeru nebo v kooperativním multiplayeru pro dva.