Gigerovský horor Scorn se odkládá. Podporovatelé požadují vrácení peněz

9. 11. 2021 12:09 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Srbské studio Ebb Software bylo založeno již v roce 2013 a prakticky od té doby pracuje na jedné jediné hře – hororové adventuře Scorn, která hráče zaujala svým neobvyklým uměleckým stylem vycházejícím z prací Hanse Reudiho Gigera (muže zodpovědného za podobu Vetřelce).

Tým představil Scorn světu v roce 2014 a ještě v témže roce si prošel neúspěšnou kickstarterovou kampaní. Našel se ale investor, díky kterému se vývoj mohl rozjet na plné obrátky. V roce 2017 to s Kickstarterem autoři zkusili znovu a tentokrát již úspěšně.

Poté nastalo několikaleté období ticha, abychom se v roce 2020 dočkali nového traileru i s oznámením plánu vydat hru pouze na počítačích a novém Xboxu, a to v letošním roce. Jenže ani letos, 7 let po oznámení hry, se hráči Scornu nedočkají.

Hra byla potají odložena na příští rok již koncem letošního září. Nyní tento odklad tvůrci přiznávají v novém updatu, který od toho předchozího dělí celý rok. V updatu říkají, že odklad oznámí oficiálně až 10. prosince, i když o něm už všichni ví.

zdroj: Inside Xbox

Hráči a backeři kampaně si obecně stěžují na zdlouhavý vývoj hry a absenci jakékoliv komunikace vývojářů s komunitou. Proč tomu tak je, osvětluje právě nejnovější update. A ne zrovna příjemnou cestou.

Tón updatu někteří podporovatelé kampaně označili za útočný, osočující hráče z toho, že otravují studio, které se snaží všechny své síly směřovat do vývoje a nehodlá se zabývat takovými zbytečnostmi, jako je udržování svých fanoušků v obraze.

Mnozí z nich proto neváhají a přistupují na přátelskou radu vývojářů, která zní: „Pokud je nedostatek komunikace tak obtěžující, požádejte o vrácení peněz a skoncujte s tím. Je to jen hra. Můžete si ji zahrát, až bude venku, pokud o ni stále budete mít zájem.“ Komentáře pod updatem se proto hemží příspěvky požadujícími vrácení peněz.

Tvůrci jistě mohli uvážlivěji volit slova, ale jakožto vzdálení pozorovatelé určitě nemáme veškeré informace. Kdo ví, s čím je netrpěliví hráči bombardují nebo zda jim třeba vyloženě nevyhrožují, což bohužel není nic neobvyklého.

Vývojáři v updatu přitom zmiňují, jak se to s vývojem má. Poukazují na fakt, že jsou nové studio a dělají na své první hře, takže logicky dochází k chybám a špatným rozhodnutím. Jako příklad uvádějí, že z toho, co stvořili do poloviny roku 2018, zbylo pouhých 10 %, zbytek byl vyhozen. A to, co zbylo, bylo přepracováno.

Není tedy pochyb o turbulentnosti vývoje Scornu a o tom, že si vývojáři procházejí svým vlastním očistcem. Nemůžeme se ale příliš divit hráčům, kterým se přístup studia ke komunitě nezdá být úplně v pořádku.