Ghost Recon Frontline je druhý pokus Ubisoftu v žánru battle royale

Pamatujete na Hyper Scape? Ani bych se nedivil, kdyby se vám na první dobrou nevybavilo vůbec nic. Byl to úvodní pokus Ubisoftu o vlastní battle royale hru ve stylu Apex Legends. Na papíře nezněla špatně, protože umožňovala prozkoumávat město nejen v jeho ulicích, ale i na střechách. Ale něco jí chybělo a mezi stálice se nakonec nezařadila. Podaří se to dalšímu pokusu?

Battle royale ve zcela nových kulisách nevyšel, takže si v Ubisoftu možná řekli, proč to nezkusit v nějaké zavedené značce? Sázka nepadla na Assassina, Far Cry, The Division ani na Splinter Cell: Svého battle royale se dočká série taktických stříleček Ghost Recon.

Nejnovější díl Ghost Recon Frontline nebude zcela klasickým zástupcem tohoto žánru. Nejde zde o to, být posledním na mapě a nestresuje vás tu neustále se zmenšující kruh. V hlavním módu Expedition se na jediné mapě Drakemoor sejde 102 hráčů rozdělených do trojic, jejichž úkolem je nahackovat tři z dronů rozesetých po mapě a se získanými informacemi prchnout z jednoho ze tří helipadů.

Získáváním informací prozrazujete svou polohu soupeřům, takže se nemusíte bát, že by s absencí zmenšujícího se kruhu nedocházelo k přestřelkám. Navíc uniknout z mapy nebude jen tak. O přivolání vrtulníku se dozví každý hráč na mapě a musíte do jeho příletu vydržet dvě minuty.

Ke komunikaci se svým týmem využijete jak voice chat, tak pingovací systém zavedený hrou Apex Legends. Hrát budete za vojáka (kontraktora) zvolené třídy, kde nebude chybět přímý útočník, nepřítele odhalující průzkumník a support, který bude mapu pokrývat automatickými střílnami a obrannými překážkami.

Zajímavou zvláštností Ghost Recon Frontline bude možnost změnit svou třídu v průběhu hry, klidně i během boje. Takže se nemusíte bát, že byste jako křehký průzkumník v souboji neobstáli – jednoduše se přepnete do útočníka, a změníte tak podmínky boje.

Když v módu Expedition padnete, spoluhráči vás mohou oživit, ale neobejde se to bez týmové práce a plánování. Svou postavu si budete postupně vylepšovat, odemknete nové kontraktory, můžete počítat i s odemykáním a vylepšováním zbraní.

Ghost Recon Frontline bude free-to-play, což znamená, že se neobejde bez mikrotransakcí. Po mapě se budete pohybovat ve vozidlech, takže se těšte na jejich všelijaké skiny. Nemůže chybět obligátní battle pass a dojde i na sezóny a mise trvající jeden týden. Prostě klasický Ubisoft.

Kromě hlavního módu Expedition budou ve hře přítomné i další režimy, z nichž tvůrci specifikují prozatím jen jeden – Control. V něm se dva týmy po devíti hráčích utkají o kontrolu nad bojištěm. Tady už bude fungovat klasický respawn a má jít o mnohem svižnější mód.

Zatím nedostáváme datum vydání, ale hru si již brzy vybraní zájemci budou moct vyzkoušet v uzavřené betě. Ta bude dostupná jen Evropanům a pouze na počítačích, a to od 14. do 21. října. Hlásit se do ní můžete zde.

Plná hra Ghost Recon Frontline bude od svého spuštění obsahovat cross-play napříč všemi platformami, kterými jsou PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia a Luna.