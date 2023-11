Geralt se vrátí v animáku The Witcher: Sirens of the Deep

13. 11. 2023 11:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Geralt v područí Netflixu opět zaútočí na televizní obrazovky. Po hraném seriálu, spin-offu Blood Origin a animované sérii Nightmare of the Wolf se chystá další animák Sirens of the Deep. Hlas lovci monster propůjčí dabér videoherního Geralta – Doug Cockle. Trailer můžete zhlédnout výše.

BIG ANNOUNCEMENT Doug Cockle, the voice of Geralt in The Witcher video game series, will return in The Witcher: Sirens of the Deep -- coming late 2024! #GeekedWeek pic.twitter.com/cV2hK69I6x — Netflix (@netflix) November 10, 2023

Na seriálu se bude vůbec podílet zajímavý amalgám lidí z různých zaklínačských adaptací. Vedle videoherního dabéra ztvární role Marigolda a Yennefer jejich seriáloví představitelé Joey Batey a Anya Chalotra. Režisérskou standartu bude nad celým projektem držet Kang Hui Čol, který natočil i kriticky pozitivně přijatý příběh o Vesemirovi, The Witcher: Nightmare of the Wolf

Příběh by měl vycházet z povídky Trochu se obětovat, která vyšla ve sbírce Meč osudu. Geralt se během vyšetřování série útoků na rybářskou vesnici zaplete do staletí trvajícího konfliktu mezi lidmi a inteligentní podmořskou civilizací. Zatímco se snaží napravit staré křivdy a zůstat neutrální, což, jak víme, se ne vždycky úplně podaří, musí se spolehnout na nové i staré známé. Třeba na trubadúrku Essi, kterou dabuje Christina Wren.

The Witcher: Sirens of the Deep bude vysílat streamovací služba Netflix koncem roku 2024.