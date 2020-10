Genshin Impact se brzy dočká nových postav, questů nebo třeba systému reputace

31. 10. 2020 11:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Genshin Impact je fenomén, který by rozhodně neměl uniknout vaší pozornosti. Je zdarma a je skvělý, o čemž by vás měla přesvědčit má recenze. A i když si vážně nelze stěžovat na množství obsahu, už 11. listopadu vyjde update 1.1 s pořádnou náloží novinek. Rozšíření mapy se sice ještě nekoná, ale i tak je o co stát.

Předně dojde k uzavření příběhové linky druhé lokace Liyue, takže očekávejte řadu nových questů. Zároveň to znamená, že nová lokace už nemůže být až tak vzdálená, když už vlastně nebude kam posouvat dlouhodobou hlavní dějovou linku.

Update odstartuje historicky první sezónní událost zvanou Nesmířené hvězdy, ve které budou hráči čelit „náhlé a strašlivé katastrofě ohrožující celý Teyvat“. Událost poběží po dva týdny a vyzve hráče k plnění nové série úkolů, nabídne jim kooperativní výzvy a po zásluze je logicky „bohatě odmění“.

Tisková zpráva zmiňuje jedinou z možných odměn, kterou je od začátku dostupná čtyřhvězdičková postava Fischl, tedy lučištnice hlásící se k elektrickému elementu. Ta je momentálně součástí mého vlastního týmu a zatím si na ni nemohu stěžovat.

Zajímavě zní i úplně nový systém městské reputace. Podle vaší aktivity v daných regionech poroste vaše reputace s konkrétním městem, což opět vede k dalším a dalším odměnám, kterými mají být mimo jiné zbrusu nové předměty a vybavení specifické pro daný kraj. Docela by mě zajímalo, jak se bude reputace přepočítávat pro hráče, kteří ve hře mají už spoustu desítek hodin.

zdroj: miHoYo

Update 1.1 dále představí čtveřici nových hrdinů. Dva z nich patří do řad těch nejvzácnějších, tedy pětihvězdičkových, a jmenovitě jde o dva muže – Childe a Zhongli. Childe vládne vodním elementem, a přestože jde o dalšího lučištníka, umí se přepnout i do boje na blízko. Zhongli zase ovládá zemský element a v rukách třímá halapartnu.

Zbylé dvě postavy jsou o hvězdičku horší, a kromě toho, že jsou to dvě ženy a jmenují se Xinyan a Diona, se o nich v tuto chvíli nic moc nedozvídáme (tedy, mají zjevně ocasy a jedna z nich hraje na elektrickou kytaru!).

Mezi poslední novinky updatu se řadí ještě několik užitečných vychytávek, jako je například přenosný teleport, přenosná kuchyně, kompas ukazující k pokladu a kámen vibrující v blízkosti oculů.

To vše můžete v Genshin Impactu začít prozkoumávat od 11. listopadu zdarma na PC (skrze vlastní launcher), PlayStationu 4 a telefonech s operačními systémy Android a iOS. Hra bude rovněž dostupná na PlayStationu 5 v rámci zpětné kompatibility, kde zároveň slibuje vylepšenou grafiku a rychlejší načítání.