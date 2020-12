Genshin Impact ještě letos rozšíří třetí mrazivý region s novými hrdiny a příběhy

12. 12. 2020 15:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Famózní, velice úspěšné free-to-play RPG Genshin Impact letos stihne ještě druhý update. Ten první hru obohatil o nové hrdiny, přidal systém městské reputace a nové úkoly související s hlavní dějovou linkou i vedlejšími záležitostmi. Update 1.2 bude mnohem větší a přesně to, na co fanoušci už netrpělivě čekají – země Teyvat se rozroste o novou mrazivou oblast Dragonspine.

Nový region, celý pokrytý vrstvou sněhu a ledu, se nachází jižně od startovního Mondstadtu a kromě vlastního příběhu láká na nová monstra, ztracenou prastarou civilizaci, vzácné artefakty, mnohé ingredience, poklady, vedlejší úkoly nebo třeba recepty na nové čtyřhvězdičkové zbraně.

S mrazivým prostředím souvisí nový systém, který je rovněž „vykradený“ z The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Hrdinům totiž bude v Dragonspine zima. O jejich podchlazení vás bude informovat nový ukazatel, přičemž zde budou prostředky, jak teplotu zvyšovat. Můžeme počítat například s pálivým jídlem jako v případě Zeldy?

S příběhem nového regionu souvisejí další dva noví pětihvězdičkoví hrdinové, které si s pořádnou porcí štěstí můžete přidat do party.

Prvním z nich je mladý, ale velice nadaný alchymista Albedo třímající meč a ovládající zemský element. Pochází z Mondstadtu a bude vás provázet sezónní událostí The Chalk and the Dragon, v jejímž rámci si můžete přijít na celou řadu různých odměn včetně meče Festering Desire, který je předmětem příběhového vyšetřování.

Druhou novou postavou je Ganyu – ledová lučištnice, tajemnice a vyslankyně cechu obchodníků Liyue Qixing. V rámci vedlejšího úkolu se dozvíte víc o jejím osudu.

Update 1.2 dorazí do Genshin Impact na všechny platformy 23. prosince.