GeForce Now vylepšuje kvalitu streamování v prohlížeči až na 1440p a 120fps

19. 8. 2022 11:50 | Novinky | autor: Adam Homola

Streamování her skrze cloud se pořád posouvá kupředu a laťka je výš a výš. Teď ji zvedá zase Nvidia, která do své streamovací služby GeForce Now přidala možnost hrát v rozlišení 1400p a při 120fps v pouhém prohlížeči.

Pokud si tak předplácíte úroveň služby RTX 3080, tedy tu nejlepší, nemusíte se už spoléhat jen a pouze na dedikovanou aplikaci. Stačí spustit prohlížeč, byť tady nepotěším fanoušky alternativních browserů: Tu nejvyšší variantu GeForce Now si můžete užít jen a pouze v Chrome a Edge, nic dalšího zatím oficiálně podporováno není.

Nvidia spustila stupeň předplatného RTX 3080 loni, jenže webová verze byla omezená pouze na streamování her v rozlišení 1080p při 60fps, což se právě teď mění.

Rozšíření vyššího rozlišení a snímků za sekundu na prohlížeč znamená, že to nejlepší, co může GeForce Now nabídnout, je ještě dostupnější – Chrome či Edge totiž můžete spustit i na relativně starých zařízeních, nebo, v prvním případě, na jinak převážně neherních Chromeboocích.

Streamování v 1440p nebo ve 4K je například u konkurenční Google Stadie, konkrétně tedy v rámci její webové verze, běžné – stačí mít jen počítač podporující hardwarový decoding VP9 a samozřejmě příslušný monitor či televizi. Na 120fps se na Stadii ale nedostanete, aktuální maximum je 60fps s tím, že 120fps (a rozlišení 8K) je v plánu někdy do budoucna.