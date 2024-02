Gearbox vytahují z koše dávno zrušenou MOBA hru Gigantic

22. 2. 2024 8:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Pamatujete na Gigantic? Popravdě bych se vůbec nedivil, kdybyste se jen zmateně poškrábali na hlavě a lhostejně pokrčili rameny. I já jsem musel chvíli pátrat v paměti, co že to vlastně bylo, a to jsem o Giganticu tehdy v roce 2018 psal. Konkrétně jsem psal o jejím zrušení. Naštěstí pro hru se stalo něco, co se v herním průmyslu přece jen tak často neděje: Vstává z popela.

Gearbox Software totiž oznámil návrat Gigantic, MOBA střílečky z pohledu třetí osoby, která byla původně přerušena už v roce 2018. Po časově omezené akci v říjnu loňského roku teď přichází na řadu plnohodnotné oživení pod názvem Gigantic: Rampage Edition. Uzavřená beta začne za dva dny a zájemci o účast se mohou registrovat na Steamu.

Gigantic: Rampage Edition si zachovává jádro původního titulu a nabízí dynamické týmové souboje pro více hráčů se zaměřením na kontrolu cílů a porážku strážce soupeřova týmu. Hráči si vybírají z rozmanité soupisky hrdinů, z nichž každý disponuje jedinečnými schopnostmi, které lze v průběhu zápasu vylepšovat.

Přepracovaná edice slibuje několik vylepšení oproti původnímu vydání. Součástí balíčku je podpora crossplaye, přidání nových hrdinů, režimů a map, stejně jako vylepšení hratelnosti a aktualizace obsahu. Víc už napoví přiložený trailer.

Má Gigantic v dnešní době vůbec šanci, když zrovna MOBA hry nejsou tím aktuálně nejžhavějším zbožím na trhu? Inu, co by neměl. Otázkou je, jestli k sobě zvládne přilákat dostatek hráčů, a to nebude mít lehké.