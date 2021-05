Gamescom nakonec ani letos neotevře své brány, bude pouze online

6. 5. 2021 12:05 | Novinky | autor: Pavel Makal

Když se loni objevilo video, v němž chlapík v kostýmu Crashe Bandicoota projíždí prázdnými halami výstaviště v Kolíně nad Rýnem, bylo mi trochu smutno. Gamescom jsem si sice v uplynulých letech užil plnými doušky a opakovaně přísahal, že se na něj už nikdy nechci vrátit, když mi tu možnost ale osud skutečně vzal, pocítil jsem závan nostalgie a zármutku.

Gamescom 2020 se nakonec konal v ryze digitální podobě a vyjma úvodního večera, jehož přenos jsme pro vás živě komentovali, mi z něj v paměti neutkvělo zhola nic. Letošek však měl být jiný, pořadatelé totiž usoudili, že se pandemická situace vyvíjí pozitivně a v srpnu by mohly být okolnosti natolik příznivé, aby umožnily konání takzvaného hybridního eventu.

To by znamenalo, že kromě online přenosu by kolínské výstaviště přivítalo alespoň omezené množství návštěvníků. Nakonec ale ani k takto kompromisnímu řešení nedojde a Gamescom se bude stejně jako loni konat pouze digitálně. Oznámila to německá Asociace herního průmyslu s tím, že akce bude zdarma přístupná všem.

Důvodem je výsledek jednání s partnery a vystavujícími společnostmi. Řada z nich se stále potýká s problémy týkajícími se koronavirové pandemie a plánování zabezpečení akce je pro ně příliš komplikované. Aspoň se opět můžeme těšit na úvodní večer, který bude moderovat Geoff Keighley. Konat se bude 25. srpna, akce samotná pak poběží do večerních hodin 27. srpna.